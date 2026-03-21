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奧爾良大師賽》世界排名232！楊筑云／林芷均扳倒世界14日強敵 闖女雙決賽

2026/03/21 20:45

中租女雙楊筑云／林芷均，挺進法國奧爾良羽球大師賽決賽。（教練楊鈞翔提供）中租女雙楊筑云／林芷均，挺進法國奧爾良羽球大師賽決賽。（教練楊鈞翔提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕中租女雙楊筑云／林芷均今天在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，以17：21、21：19、21：18逆轉日本組合廣上瑠依／保原彩夏，震撼晉級女雙決賽。

世界排名232的楊筑云／林芷均在上週瑞士公開賽才合作，止步16強，本週轉戰法國就一路高歌猛進，在前役才扳倒世界排名18的地主組合蘭柏特（Margot Lambert）／波格南特（Camille Pognante），今天面對世界排名16的廣上瑠依／保原彩夏，再度打出驚奇。

楊筑云／林芷均克服先丟1局的劣勢，第2局其實也是長時間落後，但兩人從15：18落後先打出6：1攻勢延長戰線，進入決勝局更是持續跟日本強敵抗衡，最終耗時64分鐘奪下勝利。

楊筑云原本搭檔鄧淳薰，目前因傷高掛免戰牌，預計5月才會回歸，林芷均則是前搭檔林琬清退休，暫時無人可以搭配，因此中租球團就決定先讓楊筑云／林芷均合體試水溫。

教練楊鈞翔表示，正因為楊筑云、林芷均目前無人可以搭配，但兩人本身就有不錯的實力，所以就先讓她們合作，參加國際賽爭取世界排名積分，兩人在上週瑞士公開賽就表現平平，不過有立刻做出調整，成功在這次奧爾良大師賽，殺出重圍。

中租女雙楊筑云／林芷均，挺進法國奧爾良羽球大師賽決賽。（教練楊鈞翔提供）中租女雙楊筑云／林芷均，挺進法國奧爾良羽球大師賽決賽。（教練楊鈞翔提供）

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