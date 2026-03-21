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拳擊》世界拳總正式認可林郁婷參賽 感謝我國協會全力配合

2026/03/21 20:55

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕幾經波折，世界拳擊聯盟（World Boxing）發布聲明，正式證實林郁婷具備參與女子組賽事資格，終結長達一年半的爭議，並感謝我國拳擊協會在申訴過程中積極配合。

世界拳擊聯盟指出，此次審核是依2025年8月推出的「性別參賽資格政策」，為確保競技公平性與選手安全，要求所有年滿18歲、參與其主辦或認可賽事的運動員，皆須接受終身一次的PCR（聚合酶連鎖反應）檢測，主要目的在於偵測特定遺傳物質，即代表男性生物學性別指標的「SRY基因」（Y染色體存在指標）。若SRY基因檢測呈陽性，選手有權申訴並提供醫療證據。

我國拳協在2025年初步檢測後，隨即代表林郁婷啟動申訴程序，並提交詳細的醫療文件與科學數據。經世界拳總醫學委員會審查，致函回覆：「評估判定該拳擊手被視為女性，具備參加女子組賽事的資格。」世界拳總秘書長迪倫（Tom Dielen）表示，能理解這段期間對於選手及我國拳協非常艱難，「我們非常讚賞他們處理申訴的方式，以及對於確保體育誠信政策正確執行的認可與遵守。」

林郁婷2024年巴黎奧運勇奪金牌，如今總算揮別一年半無法征戰國際賽的陰霾，30歲的她迫不及待重返3月底蒙古舉辦的亞洲錦標賽，持續為9月名古屋亞運備戰。

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