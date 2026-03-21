自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》號召球迷「Be the One」聯盟開季團圓近2千人參加

2026/03/21 21:39

中職聯盟舉辦開季宣傳「開季團員大辦桌」圓滿落幕。（記者李惠洲攝）中職聯盟舉辦開季宣傳「開季團員大辦桌」圓滿落幕。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕2026台灣運彩中華職棒開季宣傳活動今（21）日於高雄夢時代盛大登場。「開季團圓大辦桌2.0」吸引近2000名球迷共襄盛舉，六隊球星、應援團及吉祥物齊聚現場，與球迷朋友一同迎接嶄新的中職球季。2026年中華職棒年度口號揭曉，「BE THE ONE」象徵持續突破、追求精進，期盼帶領台灣棒球邁向獨一無二的新高度；同時也號召球迷進場為棒球吶喊，成為改變比賽、點燃球場氛圍的關鍵「ONE」。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，感謝球迷朋友長期以來對聯盟活動與商品的熱情支持，聯盟也持續精進與改革。今年全新官方App即將上線，提供更多進階數據內容；此外，Trackman系統已開始測試，將先於二軍賽事進行測試，觀察其準確性與應用成效，而聯盟未來也會持續優化各項球迷關注的內容，帶給球迷最優質的職棒環境。

蔡會長也特別感謝高雄市長陳其邁及市府團隊的大力協助，讓開季宣傳活動順利舉行；同時感謝台灣運彩作為本次活動最大贊助商，長期以行動支持中華職棒發展。蔡其昌感性表示，今年是最後一次與球迷在開季活動相聚，明年會轉變成球迷跟大家一起搶門票，並繼續支持台灣棒球，希望棒球越來越好。最後蔡會長再次感謝大家一起來到開季宣傳活動大團圓，期待新的球季大家踴躍進場支持喜愛的球隊和球員。

「開季團圓大辦桌2.0」今年全面升級，在高雄夢時代二期廣場盛大舉辦，六隊球星齊聚共襄盛舉，包括樂天桃猿梁家榮、陳冠宇；中信兄弟張志豪、許基宏；統一7-ELEVEN獅江少慶、林靖凱；台鋼雄鷹郭阜林、張肇元；味全龍吉力吉撈．鞏冠、曾聖安；富邦悍將范國宸、林岱安，共12位球星輪番上台，介紹各隊年度口號與主場開幕戰資訊，邀請球迷進場支持，相約球場見。

活動現場氣氛熱烈，藝人安心亞炒熱全場氣氛，施文彬帶來動聽演出，六隊應援女孩活力帶動跳應援，為活動增添亮點，最後在絢麗煙火中，為開季宣傳活動劃下完美句點。聯盟感謝所有球迷的熱情參與，也誠摯邀請所有球迷踴躍進場支持中華職棒，在新球季一同創造更多精彩時刻，以「BE THE ONE」成就獨一無二的棒球篇章。

球員在球迷歡呼聲中進場答謝球迷。（記者李惠洲攝）球員在球迷歡呼聲中進場答謝球迷。（記者李惠洲攝）

中職會長蔡其昌上台感性發言，謝謝所有球迷。（記者李惠洲攝）中職會長蔡其昌上台感性發言，謝謝所有球迷。（記者李惠洲攝）

中職加碼再高雄港灣施放三分鐘左右煙火秀，答謝球迷。（記者李惠洲攝）中職加碼再高雄港灣施放三分鐘左右煙火秀，答謝球迷。（記者李惠洲攝）

中職聯盟舉辦開季宣傳「開季團員大辦桌」結尾會長蔡其昌牽著台灣最強吉祥物「歐告」進場。（記者李惠洲攝）中職聯盟舉辦開季宣傳「開季團員大辦桌」結尾會長蔡其昌牽著台灣最強吉祥物「歐告」進場。（記者李惠洲攝）

施文彬擔任中場嘉賓深情獻唱。（記者李惠洲攝）施文彬擔任中場嘉賓深情獻唱。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中