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經典賽》接下任日本隊教頭？ 被點名的新庄監督發聲：我怎麼可能做到...

2026/03/22 06:57

火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，日本隊首度止步8強，讓日本隊監督井端弘和下台一鞠躬。前阪神虎冠軍監督岡田彰布近日在電視節目上，點名日本火腿監督新庄剛志可以接日本隊教頭職位，這讓新庄監督在社群媒體IG發聲，「我怎麼可能做得到...」。

日媒《Daily》報導，岡田彰布近日上MBS電視台節目，談到下一任日本隊總教練時，岡田對此表示，「如果要推薦的話，有趣的人選會是新庄。如果讓新庄來帶，就必須讓他完全按照自己的方式去做，不能有太多限制。」

對此，新庄剛志昨天在社群媒體IG的限時動態回應，「岡田桑，這玩笑開得有點過頭了吧，我怎麼可能做得到。」

新庄剛志與岡田彰布在阪神虎隊時期當過隊友，而新庄剛志擔任火腿隊監督後，也與岡田彰布有交流。

雖然新庄監督把岡田彰布的發言當作是「開玩笑」，來否認接手日本隊監督的可能性。但日本網路上卻湧現支持聲浪，「新庄絕對很適合」、「想看新庄Japan」、「用新庄Japan奪回世界第一」。

新庄剛志從2022年接任日本火腿隊監督，執教前兩年都以太平洋聯盟墊底作收，但過去兩年都拿到洋聯第二的A段班佳績。

日本隊監督井端弘和。（資料照，美聯社）日本隊監督井端弘和。（資料照，美聯社）

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