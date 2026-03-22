東超季後賽》締造聯盟本土第一人紀錄 盧峻翔：是鼓勵也是動力

盧峻翔。（資料照，東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今晚將在東亞超級聯賽決賽和日本宇都宮皇者爭冠，陣中「夜王」盧峻翔在前役拿下13分，生涯在東超累積得分達312分，成為史上第2位達到300分的球員，也是本土球員當中第一位。對於寫下紀錄，盧峻翔認為，這對他而言是一大動力也是鼓勵。

根據東超紀錄，盧峻翔在東超季後賽前累積得分已接近300分大關，前天和東京電擊4強賽中，他拿下13分，生涯累積得分達到312分，成為繼首爾SK騎士洋將沃尼（Jameel Warney）後，第2位達標的球員，以本土身分出賽的球員則是第一人。

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對於在東超達成新的里程碑，盧峻翔說：「我覺得這個紀錄算是給我一個動力，我當然不能停滯於現在，我也在PLG破了一些紀錄，都算是給我一些小獎勵，當然也不會想要就此停下腳步。」

上季在東超冠軍戰失利，這季重返同樣的一場冠軍戰、同樣的比賽場館，盧峻翔坦言，內心有點五味雜陳，「還是會想到去年的失利，這次會想要把去年失去的東西討回來，但也因為上次輸了這場球的經驗，我覺得大家都有變得比較成熟，相信今年的大家，可以展現更不一樣的韌性。」

盧峻翔在前兩戰都繳出本土最高分，但他認為，狀態還可以提升，高強度的比賽肯定會被針對，而對方也會有很多困難的進球，「如果以去年的想法，會比較想要憑一己之力去贏球、去拿下比賽，但我覺得我現在比較多的想法是相信隊友，因為我們覺得打團隊籃球會比較好一點。」

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