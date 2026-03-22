自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

東超季後賽》締造聯盟本土第一人紀錄 盧峻翔：是鼓勵也是動力

2026/03/22 06:58

盧峻翔。（資料照，東超提供）盧峻翔。（資料照，東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今晚將在東亞超級聯賽決賽和日本宇都宮皇者爭冠，陣中「夜王」盧峻翔在前役拿下13分，生涯在東超累積得分達312分，成為史上第2位達到300分的球員，也是本土球員當中第一位。對於寫下紀錄，盧峻翔認為，這對他而言是一大動力也是鼓勵。

根據東超紀錄，盧峻翔在東超季後賽前累積得分已接近300分大關，前天和東京電擊4強賽中，他拿下13分，生涯累積得分達到312分，成為繼首爾SK騎士洋將沃尼（Jameel Warney）後，第2位達標的球員，以本土身分出賽的球員則是第一人。

對於在東超達成新的里程碑，盧峻翔說：「我覺得這個紀錄算是給我一個動力，我當然不能停滯於現在，我也在PLG破了一些紀錄，都算是給我一些小獎勵，當然也不會想要就此停下腳步。」

上季在東超冠軍戰失利，這季重返同樣的一場冠軍戰、同樣的比賽場館，盧峻翔坦言，內心有點五味雜陳，「還是會想到去年的失利，這次會想要把去年失去的東西討回來，但也因為上次輸了這場球的經驗，我覺得大家都有變得比較成熟，相信今年的大家，可以展現更不一樣的韌性。」

盧峻翔在前兩戰都繳出本土最高分，但他認為，狀態還可以提升，高強度的比賽肯定會被針對，而對方也會有很多困難的進球，「如果以去年的想法，會比較想要憑一己之力去贏球、去拿下比賽，但我覺得我現在比較多的想法是相信隊友，因為我們覺得打團隊籃球會比較好一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中