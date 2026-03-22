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籃球》全國小學籃球錦標賽開打 南山黃翰陞、謝旻耕現身為小將打氣

2026/03/22 06:59

南山高中球星黃瀚陞（右）與謝旻耕當起一日球評。（小學體總提供）南山高中球星黃瀚陞（右）與謝旻耕當起一日球評。（小學體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由中華民國國民小學體育總會主辦的「2026全國小學籃球錦標賽」，昨在新北市板橋體育館舉行盛大的開幕典禮。現場政商雲集，前台北市副市長李四川親臨現場祝賀，勉勵所有參賽小將「享受比賽、開心打球」。大會會長劉哲彰亦於致詞中，特別感謝運動部、新北市政府及多位民意代表的全力協助與相挺，共同為基層籃球打造優質的發揮舞台。

在備受矚目的社區俱樂部組賽事中，頭城TC憑藉出色的團隊默契勇奪冠軍。總教練高天俊賽後受訪時點出，獲勝的最大關鍵在於團隊防守，他堅定表示：「會防守才有辦法贏得冠軍。」由於陣中球員整體身材較為嬌小，頭城TC主打強悍防守並伺機轉換快攻的球風；其中，防守核心林紘邑在場上成功牽制對手的主力進攻點與長人，功不可沒。高教練也特別感謝小學體總的用心籌辦，讓孩子們能從實戰舞台中學習團結合作與正確的競技態度。

本屆開幕現場星光熠熠，曾助南山高中大逆轉奪得HBL隊史第8冠、被外界譽為「南山Curry」並包辦新人王與MVP的黃翰陞，聯手屢屢在高中賽場繳出全能數據的主力球員謝旻耕受邀出席，兩人更在現場擔任起一日電視球評。看著現今擁有完善室內場館及國家、企業大力贊助的小學賽事，謝旻耕坦言，感到相當羨慕，他回憶自身國小時期多半只能在室外場地打球，因此特別呼籲小球員們要好好珍惜現在優渥的環境。

針對基層小將的未來發展，兩位南山球星不約而同地強調了「學業」的重要性。謝旻耕提醒，即便踏上籃球路也絕對不能荒廢學業，必須維持好基本的課業基礎；曾受過傷的黃翰陞則分享，打籃球需要極大的毅力與堅持，傷病經驗讓他深刻體會到培養「第二專長」不可或缺。目前正積極準備大學學業並計畫赴美深造的黃翰陞，最後更以「相信自己，然後不要放棄」一句話，作為對台灣基層籃球幼苗最真摯的期勉。

此外，五年級組賽事同樣戰況激烈。女籃五年級組冠軍賽中，雲林土庫國小以33：19擊退新北永平國小；土庫國小教練龍弘元賽後指出，這座冠軍歸功於教練賴香伶賽前的影音分析，成功壓制敵方主力，加上確實把握快攻機會成為致勝關鍵。他也特別肯定3號王芷渝漸趨成熟的球技，以及10號黃樂蓁的過人膽識，並將這份全隊以強烈求勝心造就的榮耀獻給學校。

五年級男籃賽事方面，台北市北投國小在延長賽中以54：50力克新北安坑國小。北投國小教練黃湘雯強調，面對高大對手首重防守與卡位，進攻端則高度仰賴擋人與傳切戰術。延長賽中，五名平均身高僅145公分的小將奮力拚搏成為全場最大亮點；這座得來不易的冠軍，也將幫助球員及早檢視自身缺點，確立未來升上六年級的訓練方向。

台北北投國小男籃教練黃湘雯。（小學體總提供）台北北投國小男籃教練黃湘雯。（小學體總提供）

前台北市副市長李四川上場投籃與小球員同樂。（小學體總提供）前台北市副市長李四川上場投籃與小球員同樂。（小學體總提供）

雲林土庫女籃教練龍弘元。（小學體總提供）雲林土庫女籃教練龍弘元。（小學體總提供）

台北北投國小男籃獲得五年級甲組冠軍。（小學體總提供）台北北投國小男籃獲得五年級甲組冠軍。（小學體總提供）

頭城TC林紘邑（右）在社區俱樂部組冠軍賽中扮演關鍵角色。（小學體總提供）頭城TC林紘邑（右）在社區俱樂部組冠軍賽中扮演關鍵角色。（小學體總提供）

全國國民小學籃球錦標賽大會會長劉哲彰致詞。（小學體總提供）全國國民小學籃球錦標賽大會會長劉哲彰致詞。（小學體總提供）

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