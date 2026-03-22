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網球》吳芳嫺邁阿密女雙開胡！扳倒大滿貫冠軍O妹組合

2026/03/22 07:00

吳芳嫺（左起）、穗積繪莉 。（資料照，美聯社）吳芳嫺（左起）、穗積繪莉 。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉歷經搶10激戰，終以6：4、6：7（2：7）、10：7扳倒拉脫維亞「O妹 」奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）／法國美拉德諾維琪（Kristina Mladenovic）這組歐洲勁敵，「台日聯軍」在邁阿密網賽驚險開胡，安抵女雙16強。

這項男女共站、WTA千分等級硬地大賽於美國佛州硬石體育場進行，吳芳嫺去年攜手中國蔣欣玗勇闖女雙4強，如今捲土重來戰友換成穗積繪莉，首戰實力堅強的O妹及前女雙球后美拉德諾維琪。「台日聯軍」開賽連下5局，並擋住對手反撲先馳得盤；次盤雙方人馬歷經互破纏鬥，吳芳嫺組合雖然錯失賽末點，搶7失利讓各擁多座大滿貫女雙冠軍的強敵扳回一城，所幸決勝搶10她們回穩滅火，7：7被追平時連下關鍵3分力保戰果，次輪強碰左右開弓的第2種子地主湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）。

我國共兩組人馬角逐邁阿密女雙，詹皓晴與印尼曾麗美（Janice Tjen）自印地安泉再度合拍，北美「陽光雙賽 」遭遇今年澳洲公開賽掄元的第4種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥。

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