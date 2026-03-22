MLB》前道奇5.4億賠錢貨擠進開季名單！鈴木誠也確定趕不上開幕戰

康佛托。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》小熊記者穆尼（Patrick Mooney）報導，33歲資深外野手康佛托（Michael Conforto）將擠進開季名單；同時在經典賽受傷的日本重砲鈴木誠也，確定趕不上開季。

曾入選全明星賽的康佛托，上季在道奇領1700萬美元（約5.4億新台幣），道奇期望他在外野能發揮過去的明星身手，然而他的成績不只不如預期，甚至可以說是全大聯盟外野手最差勁的表現。總計康佛托例行賽出賽138場，打擊三圍.199/.305/.333、攻擊指數0.637，敲出12轟、36分打點，wRC+83，勝利貢獻值（fWAR）更是-0.6，等於他一上場就在傷害球隊，因此季後賽道奇完全沒有帶他上場。

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休季傳出美聯墊底的白襪對康佛托有興趣，但最終康佛托以小聯盟合約加盟小熊，11場出賽累積29打數，敲出7支安打包含3支二壘安打，貢獻1分打點，打擊三圍.241/.290/.345，攻擊指數0.635。儘管這樣的表現依舊差強人意，但《The Athletic》小熊記者穆尼透露，小熊仍將會把康佛托帶進開季名單。

至於去年敲出32轟、打出生涯年的鈴木誠也，日前在經典賽8強賽盜壘時造成右膝後十字韌帶扭傷。小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，鈴木誠也確定趕不上開幕戰，球隊尚未決定是否讓他放進傷兵名單，但目前看來是很有可能的選項。

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