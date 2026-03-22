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經典賽》吞亞軍回春訓還遭委內瑞拉冠軍隊友嘲諷！巨人王牌不高興了

2026/03/22 08:32

韋伯。（資料照，美聯社）韋伯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕號稱史上最夢幻的美國隊，今年經典賽卻再度爭金失利，冠軍賽以2：3敗給委內瑞拉，連2屆賽事收下亞軍。近日球員各自回到母隊春訓，巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）透露，自己遭到委內瑞拉隊友嘲諷，並對此表達不滿。

效力巨人的3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arráez）與後援強投布托（José Buttó），都是委內瑞拉奪冠重要功臣；儘管輸球，代表美國隊的韋伯仍對隊友感到驕傲，然而對於回到春訓基地重聚時，發生的嘲諷行為並不滿意。

「你可以看出他們有多在乎，我們也很在乎。」韋伯說道，「我不能說我對結果感到高興，但我為隊友感到開心。然而我有一些戲謔、嘲諷，老實說，我真的不太喜歡。」

外界原先預期星光熠熠的美國隊，最終能高捧經典賽冠軍獎盃，但最終的結果也讓美國隊被質疑，沒有展現出足夠的情感與投入。對此韋伯反駁：「有人說我們不夠在乎，那根本是鬼扯。老實說，我認為我們是所有球隊最在乎的，只是我們表達方式不同，但我們真的很認真。我們對沒能贏球感到非常沮喪，我們本來要贏的。」

儘管在冠軍賽不敵委內瑞拉，但韋伯依舊分享為美國隊效力的寶貴經驗：「現場氣氛超震撼，對墨西哥那場真的很瘋狂，但最後的4強戰與冠軍戰，那個感受截然不同，我們都燒聲了，因為整場都在大喊。」韋伯直言，雖然輸球很遺憾，但她自己多了一次很棒的經歷，而這也有助於棒球運動發展。

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