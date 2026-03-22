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經典賽》大谷翔平滿貫砲痛擊台灣隊！實戰球衣飄破640萬有望創新猷

2026/03/22 09:04

大谷翔平對戰台灣的實戰球衣，其競標金額飆破640萬新台幣。（資料照，路透）大谷翔平對戰台灣的實戰球衣，其競標金額飆破640萬新台幣。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽落幕，各國代表隊所使用的比賽用品，現正被上架到大聯盟官方拍賣網站進行販售，而目前最高價商品，是日本隊巨星大谷翔平面對台灣之戰的球衣，截至台灣時間今天凌晨，競標金額已飆到20萬210美元（約641萬新台幣）。

日本隊本屆經典賽小組賽首戰對決台灣，大谷翔平首局首打席首球就從鄭浩均手中敲出二壘安打，2局上更轟出滿貫砲重挫台灣隊，最終大谷該場比賽只被沙子宸解決過一次，4打數3安猛打，只差1支三壘安打就完成完全打擊。

大谷翔平該場比賽身穿的Mizuno製深藍色客場實戰球衣，目前在大聯盟官方拍賣網站上，競標價已經飆到20萬210美元（約641萬新台幣），美媒《The Athletic》指出，這件球衣預計將會成為最高成交價的商品

《The Athletic》指出，大谷過去最高成交價的球衣，是他2024年轉戰道奇後第4場出賽所穿，該件球衣上還有大谷翔平「2024國聯MVP」親筆簽名，去年透過Fanatics已24萬9999美元（約800萬新台幣）成交，如今這件經典賽球衣有望刷新紀錄。

另外，大谷的置物櫃名牌也被拍賣，目前競標價達到8000美元。除了大谷之外，日本隊置物櫃名牌有6位選手上架拍賣，以競標金額由高到低排序，為山本由伸1520美元、、鈴木誠也1110美元、村上宗隆410美元、吉田正尚300美元、岡本和真280美元。

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