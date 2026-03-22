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MLB》春訓打擊率1成05超低迷！212轟資深外野仍擠進洋基開季名單

2026/03/22 09:21

葛里查克。（資料照，美聯社）葛里查克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以小聯盟合約簽下34歲資深外野手葛里查克（Randal Grichuk），總教練布恩（Aaron Boone）今天向媒體表示，葛里查克確定擠進開季名單。

洋基休季一直希望補強右打外野手，2月底以小聯盟合約簽下葛里查克，生涯效力過紅雀、藍鳥、洛磯、天使、響尾蛇與皇家的他，累積1360場出賽敲出212轟，然而上季他在皇家表現不佳，面對左投也只繳出.227/.273/.430的打擊三圍。

洋基看上葛里查克的原因，就是希望他能發揮生涯面對左投攻擊指數0.819的破壞力。然而進入春訓，葛里查克對左投12打數僅擊出2支安打，對右投則是7打數0安打，合計19打數2安打，打擊率是超低迷的0.105。儘管如此，在洋基昨天確定下放春訓超火燙的前大物外野「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）後，似乎也讓葛里查克獲得開季機會。

今天總教練布恩宣布，葛里查克確定進入洋基開季名單，同時前明星游擊德容（Paul DeJong）與工具人布朗（Seth Brown）下放小聯盟訓練營，工具人「O卡」卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）與內野手舒曼（Max Schuemann）則將從3A開季。

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