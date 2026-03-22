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NBA》神！肯納德絕殺三分彈 湖人戲劇性逆轉魔術豪取9連勝

2026/03/22 09:53

肯納德。（路透）肯納德。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今作客魔術主場，東契奇（Luka Doncic）33分領軍、肯納德（Luke Kennard）飆進絕殺三分彈，以105：104拿下勝利，延續近期9連勝。

湖人近期狀況火燙，近10場贏了9場，前役面對熱火豪取60分的東契奇今首節延續不俗手感，11投7中拿下16分，助隊帶著37：30領先進入次節，但第二節湖人開局得分當機，被魔術拉出13：2一波反超，東道主打完上半場以65：62領先湖人，達席爾瓦（Tristan Da Silva）攻下全隊最高12分，蘇格斯（Jalen Suggs）進帳10分，東契奇拿下全場最高24分。

易籃後，湖人在東契奇與詹姆斯（LeBron James）輪流得手下一度要回領先，最多握有8分優勢，但魔術很快還以顏色，J.卡特（Jevon Carter）節末連拿5分，助隊帶著87：82領先進入決勝節。

末節雙方持續拉鋸，魔術靠卡特（Wendell Carter Jr.）與班切羅（Paolo Banchero）輸出在倒數50秒取得104：99領先，里維斯（Austin Reaves）上籃得手先縮小差距，接著艾頓（Deandre Ayton）2罰1中，魔術隨後挑戰出界球失敗，詹姆斯上籃被班切羅蓋掉，倒數2.6秒湖人將最後一擊交到肯納德（Luke Kennard）手上，他在史馬特（Marcus Smart）助攻下把握超大空檔，在倒數1秒飆進逆轉三分彈，以絕殺助隊逆轉魔術。

東契奇下半場手感下滑不少，全場30投12中拿下33分，另有5籃板、8助攻，詹姆斯今迎來紀錄夜，完成生涯第1612場例行賽出賽，超越派瑞許（Robert Parish）獨居史上第一，拿下12分、6籃板、4助攻，里維斯進帳26分、7籃板、5助攻，致勝英雄肯納德外線4投3中13分。

魔術終止對戰湖人4連勝，團隊7人得分超過雙位數，班切羅14投4中拿下全隊最高16分，蘇格斯14分、6助攻。

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