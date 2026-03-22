NBA》「死神」KD正式超越籃球之神！熱火艾德巴約轟83分後只拿1勝

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant）今天生涯得分正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），火箭今天面對熱火，決勝節更上演一波逆轉秀，儘管在比賽結束前發生要命失誤，但最終仍穩住勝局，以123：122險勝。

杜蘭特今天賽前只需26分就能超越喬丹，成為NBA歷史得分榜第5名，他在決勝節3分34秒接獲隊友傳球，砍進右邊底角3分球，生涯得分正式超約喬丹，以3萬2293分位居史上第5名，同時幫助前3節打完以落後9分的火箭，取得117：109領先優勢。

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KD point tracker to pass MJ: pic.twitter.com/i4pd88FnLo — Houston Rockets （@HoustonRockets） March 22, 2026

然而熱火持續緊咬，在最後8.6秒靠著艾德巴約（Bam Adebayo）2罰俱中追至1分落後，此時火箭伊森（Tari Eason）更發生傳球失誤遭到抄截，讓熱火輕鬆上籃以122：121再度逆轉。比賽剩下最後4.8秒，KD執行最後一擊中距離跳投沒能把握，但籃下的湯普森（Amen Thompson）補進2分完成絕殺，幫助火箭在主場驚險獲勝。

火箭奪下2連勝，KD此役17投9中攻下全隊最高27分，完成絕殺補籃的湯普森24分18籃板4助攻1火鍋，謝波德（Reed Sheppard23分14助攻4抄截）；熱火狂吞4連敗，艾德巴約自對巫師拿83分後只進帳1勝，今天砍下32分全場最高，赫爾羅（Tyler Herro）25分，富特奇歐（Simone Fontecchio）21分。

杜蘭特今天生涯得分超越喬丹，最終球隊也在驚滔駭浪中拿下勝利，避免里程「悲」。他賽後表示：「這對我意義重大，我真的很感謝能在這裡，為這群一直給我滿滿愛與支持、每場比賽都力挺我的球迷去完成這件事。我很感激能站在這裡，這一路走來真的很不容易，我也很期待繼續把這段旅程走下去。」

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