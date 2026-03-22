NBA》庫明加對決前東家只拿2分 老鷹賞勇士3連敗

庫明加（左）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕老鷹今在主場迎戰勇士，團隊5人得分超過雙位數，以126：110拿下勝利，賞勇士3連敗，但庫明加（Jonathan Kuminga）面對前東家只拿下2分。

老鷹上半場外線火力兇猛，三分球20投10中，靠丹尼爾斯（Dyson Daniels）11投8中獨攬19分，握有63：61領先，勇士以莫爾頓（De'Anthony Melton）12分最佳。

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易籃後勇士進入得分荒，單節18投僅7中，老鷹在麥卡倫（CJ McCollum）拿下15分帶領下打出39：20攻勢，帶著102：81優勢進入決勝節，末節將領先擴大至28分，也讓比賽提前失去懸念。

丹尼爾斯17投12中攻下全隊最高28分，麥卡倫16投10中挹注23分，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）與里薩謝（Zaccharie Risacher）都拿17分，古爾（Mouhamed Gueye）外線4投4中挹注16分，庫明加被交易後首度對決勇士全場9投1中只拿下2分。

勇士全場發生21次失誤，莫爾頓20分為全隊最高，威廉斯（Nate Williams）19分，斯賓塞（Pat Spencer）18分作收。

庫明加（左）。（歐新社）

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