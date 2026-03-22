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MLB》棒打明星強投與美國經典賽國手！「龍仔」猛打賞打擊率破3成

2026/03/22 11:55

強納森．龍。（資料照，法新社）強納森．龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽因傷辭退台灣隊的台美混血重砲「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long），今年入選新秀對抗賽，不過今天仍隨小熊在大聯盟春訓熱身賽先發，面對水手繳出單場猛打賞的絕佳表現。

「龍仔」原先答應台灣隊征戰經典賽，未料在入選30人名單後於春訓受傷，最終遺憾退賽。近日接受《中央社》專訪，「龍仔」透露他在養傷同時，也跨海觀看台灣對決南韓之戰，「特別是費爾柴德（Stuart Fairchild）打出那一支超前全壘打，看到大家擊敗韓國的激動心情，這真的是非常特別，我好希望當時在現場。」

今天小熊對戰水手熱身賽，「龍仔」擔任先發第7棒一壘手，這也是他傷癒回歸後首度上場守備。2局上首打席面對水手明星強投柯比（George Kirby），「龍仔」鎖定第一顆98英哩紅中伸卡球，敲出右外野平飛安打，擊球初速達103.3英哩。

4局上「龍仔」再次面對柯比，這回敲出右外野飛球出局。6局上第3打席，「龍仔」面對美國經典賽國手史派爾（Gabe Speier），再度鎖定第一顆紅中進壘94.6英哩速球，敲出中外野平飛安打，擊球初速99.3英哩，隨後也靠隊友安打回本壘得分。

8局上第4打席，「龍仔」於無人出局二壘有人上場打擊，這次又打穿內野防線，敲出游擊方向平飛安打，擊球初速104.9英哩，上演單場猛打賞，該局小熊攻下3分大局，「龍仔」也再度回到本壘得分。最終小熊7：1獲勝，「龍仔」今4打數3安打，打擊率提升至0.333，攻擊指數0.920。

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