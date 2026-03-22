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MiLB》台灣新一代火球男誕生！教士19歲新星蘇嵐鴻飆2K猛催156公里

2026/03/22 11:52

蘇嵐鴻加盟教士，與達比修有合照。（資料照，取自97.3 The Fan X）蘇嵐鴻加盟教士，與達比修有合照。（資料照，取自97.3 The Fan X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新秀對抗賽（Spring Breakout）教士小熊之戰，教士農場排名第18的台灣19歲新星蘇嵐鴻，今天登板後援1局飆出2K無失分，最快球速來到97英哩（156.1公里）。

蘇嵐鴻畢業於高雄市三民高中，出自國立台灣體育運動大學，去年U18世界盃投7.1局飆出14次三振，最快球速達94英哩（約151公里），防禦率1.91。10月以77.5萬美元簽約金加盟教士，成為繼宋文華、郭泓志與胡智爲後，史上第4位加盟教士體系的台灣球員。

蘇嵐鴻入選今年新秀對抗賽，今天面對小熊7局下登板後援，也是他的旅美初登板，首名打者面對小熊農場第25名的塞佩達（Angel Cepeda），第一球就催出96.2英哩火球，最終花5顆球將他三振。接著面對小熊農場第11名的艾爾斯（Owen Ayers），蘇嵐鴻用一球讓他敲出軟弱滾地球，很快抓下2出局。

面對第3位打者、小熊農場第27名的史奈爾（Kade Snell），蘇嵐鴻第一球催出本場個人最快97英哩，最終用5球再讓打者揮空三振，也結束今天任務。蘇嵐鴻此役投1局用11球有7顆好球，三上三下飆出2次三振，其中他投出7顆四縫線速球，均速高達96.3英哩（154.98公里），另有2顆曲球、2顆變速球。

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