經典賽》「我們是兄弟」 握手風波後 阿羅薩雷納和羅里重修舊好

羅里。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美國隊捕手羅里（Cal Raleigh）為了專注賽事，與墨西哥隊比賽中，曾拒絕母隊水手隊隊友、國家隊對手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）上打擊區前的握手擊掌善意。阿羅薩雷納一度在受訪時表達不滿，不過，兩人一度看似矛盾的關係，已經在開季前講開和好。

「我知道開幕戰就要到了，我不希望這件事造成影響。」阿羅薩雷納透過球團說明，「我和Cal已經談過，我也為賽後說過的話道歉。經典賽的一切，不會改變我們是兄弟、是隊友的事實。他就像家人一樣，我們現在的共同目標，都是幫助水手奪下世界大賽冠軍。」

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阿羅薩雷納這次透過球團的聲明，比他剛回歸球隊時更詳細，當時他曾一度不接受媒體訪問此事，也並未提及羅里。而羅里於美國時間週四歸隊，兩人也在當天對運動家的熱身賽中同場先發，互動一如往常。

事件起因來自美墨戰，羅里拒絕阿羅薩雷納禮貌性擊掌互動，事後，阿羅薩雷納曾在接受墨西哥記者採訪時，以西班牙語對羅利說出帶有情緒的發言，而羅里受訪一度表示，若阿羅薩雷納覺得受到冒犯，他很抱歉，但他希望展現專注與拚勁，事後也已經主動聯繫把事情講開。

大聯盟官網媒體註解，對水手隊這樣一支具備衝擊世界大賽實力的球隊而言，隊內矛盾格外受到關注，但隨著阿羅薩雷納的聲明解釋雙方盡釋前嫌，這份疑慮應該能在開幕戰前就消弭。

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