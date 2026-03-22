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HBL》黃翊蓁30分、吳沛萱準絕殺 永仁1分差氣走南山勇奪女子組季軍

2026/03/22 12:19

永仁高中奪下季軍。（記者陳逸寬攝）永仁高中奪下季軍。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕永仁高中今在114學年度HBL高中甲級籃球聯賽女子組季軍戰與南山高中激戰到最後一刻，靠黃翊蓁30分、19籃板領軍，以及小高一吳沛萱倒數3.4秒的準絕殺，以83：82險勝南山高中，勇奪本屆女子組季軍。

永仁高中上季拿下亞軍，不過昨在4強不敵衛冕軍北一女中落入季軍戰，南山高中本屆繼111學年度後重返4強舞台，但昨以57：78輸給陽明高中無緣爭冠。

永仁今首節就靠錡芃亞獨攬10分取得25：11領先，第二節一度握有15分優勢，但南山靠林念臻、謝依臻輪流輸出急起直追，林念臻節末放進壓哨2分，助隊上半場打完追到43：43。

易籃後雙方回到原點再戰，永仁靠黃翊蓁在禁區逞威逐漸拉開差距，郭宥寧節末的三分彈助隊在第四節開始前追到62：64。

進入決勝節，菜鳥吳沛萱末節連拿5分幫助永仁取得71：65優勢，南山展現韌性，黃苡涵倒數4分23秒的三分彈助隊追到73：73，雙方持續你來我往，林念臻1分45秒2罰俱中幫助南山取得80：78領先，永仁隨後靠黃翊蓁罰球與陳靚璇得手反超，但林念臻再度挺身而出，幫助南山取得82：81超前。

陳靚璇隨後出現三秒違例，但南山也沒把握機會，接著吳沛萱展現強心臟3.4秒拋投得手，幫助永仁取得83：82領先，接著南山王峟筑出現傳球失誤，也讓總教練文祺情緒激動直接倒在地上，陳靚璇雖然2罰都沒進，但時間也已經終了，永仁以1分差驚險帶走勝利。

永仁隊史第4度打季軍戰收下第3座季軍，黃翊蓁30分追平本季最佳，另有19籃板，吳沛萱挹注21分、6助攻、5抄截，錡芃亞12分、7籃板。

林念臻攻下南山全隊最高28分，另有5助攻、4抄截，黃苡涵進帳15分，郭宥寧11分，謝依臻10分。

吳沛萱投進致勝關鍵一球，帶領永仁高中以83比82驚險逆轉南山高中，成功奪下季軍。（記者陳逸寬攝）吳沛萱投進致勝關鍵一球，帶領永仁高中以83比82驚險逆轉南山高中，成功奪下季軍。（記者陳逸寬攝）

永仁高中奪下季軍。（記者陳逸寬攝）永仁高中奪下季軍。（記者陳逸寬攝）

永仁高中奪下季軍。（記者陳逸寬攝）永仁高中奪下季軍。（記者陳逸寬攝）

永仁高中應援團。（記者陳逸寬攝）永仁高中應援團。（記者陳逸寬攝）

黃翊蓁獲選MVP。（記者陳逸寬攝）黃翊蓁獲選MVP。（記者陳逸寬攝）

黃翊蓁獲選MVP。（記者陳逸寬攝）黃翊蓁獲選MVP。（記者陳逸寬攝）

吳沛萱。（記者陳逸寬攝）吳沛萱。（記者陳逸寬攝）

吳沛萱。（記者陳逸寬攝）吳沛萱。（記者陳逸寬攝）

吳沛萱。（記者陳逸寬攝）吳沛萱。（記者陳逸寬攝）

黃翊蓁。（記者陳逸寬攝）黃翊蓁。（記者陳逸寬攝）

黃翊蓁。（記者陳逸寬攝）黃翊蓁。（記者陳逸寬攝）

黃翊蓁。（記者陳逸寬攝）黃翊蓁。（記者陳逸寬攝）

錡芃亞。（記者陳逸寬攝）錡芃亞。（記者陳逸寬攝）

錡芃亞。（記者陳逸寬攝）錡芃亞。（記者陳逸寬攝）

南山高中應援團。（記者陳逸寬攝）南山高中應援團。（記者陳逸寬攝）

林念臻。（記者陳逸寬攝）林念臻。（記者陳逸寬攝）

王峟筑（左）、黃翊蓁（右）。（記者陳逸寬攝）王峟筑（左）、黃翊蓁（右）。（記者陳逸寬攝）

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