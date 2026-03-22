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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》林昱珉：穿上台灣隊球衣 代表準備好承擔一切

2026/03/22 13:05

林昱珉。（資料照，路透）林昱珉。（資料照，路透）

〔中央社〕棒球國際賽受全國關注，國手背負廣大期待，有一說「國家隊球衣很重」；旅美投手林昱珉近年屢為台灣隊效力，表露心聲：「球衣很重是必然的，但是當你入選國手，代表你已經有資格承擔一切」。

亞利桑那州近日熱浪籠罩，白天高溫將近攝氏40度。林昱珉在練球結束之後，來到陰涼處接受中央社記者訪問。

他正與200多名各階層好手同處亞利桑那響尾蛇的春訓基地，為新球季備戰。

他表示，回來美國之後，身體方面還有時差需要調整；心態上也要從萬人注目的賽場拉回來，專注在自己的訓練課題。

林昱珉場上霸氣十足，場下回應訪問話不多，但精準到位。他說12強、經典賽的經驗讓他更成熟，面對大場面也不會緊張，春訓目標很簡單「專注把每一顆球投好」。

●台灣隊從小打到大　林昱珉國手經驗豐富

林昱珉今年22歲，年紀輕輕的他，已經有10多年國家隊經驗，從少棒、青少棒、青棒一直到成棒歷經國際賽洗禮。

2022年杭州亞運林昱珉率隊抗韓；2024年世界12強賽他是奪冠功臣之一，壓制全職業陣容的日本隊；今年經典賽他壓制捷克，幫助台灣拿下關鍵首勝。

歷經幾乎場場滿座、高張力的經典賽，林昱珉返美超過一個星期，回歸響尾蛇春訓基地，在亞利桑那的豔陽下辛勤備戰，身邊沒有太多觀眾，只有成群既是隊友也是競爭對手的球員。

●珍惜為台灣出征機會　不怕酸言酸語

旅美進入第5年，林昱珉很珍惜每一次參與國家隊的機會。他說：「我很喜歡跟同一個國家、同一個文化的隊友一起打球，大家講一樣的語言。有時候低潮時，比較能夠理解你的想法。」

國家隊球衣是榮譽，也是責任，有人說「國家隊球衣很重」。從小穿台灣戰袍長大的林昱珉說：「球衣很重是絕對的，但能夠選上國家隊其實是很難的一件事。當你有資格穿上這件球衣，代表你已經準備好，要去承受各種壓力、各種酸言酸語。」

林昱珉享受效力國家隊的時光，他說：「我很開心幾乎每個階段都有參與到國家隊，很高興自己有這樣的天賦，可以穿上台灣隊的球衣為國爭光。」

●霸氣鎮住大場面　氣場來自萬全準備

幾次大賽，林昱珉在大場面的霸氣令球迷印象深刻。被問到無所畏懼的氣場從何而來，他表示一切來自事前做好準備。

他說：「不是告訴自己說我不怕，就不會害怕。我要在比賽之前做好各種心理準備，預設各種可能發生的狀況，到了場上就可以自然展現自己，不一定要逞凶鬥狠，也可以很沉穩，每個人都有自己的調整方式。」

●大聯盟近了？林昱珉心態踏實：投好每一球

原本各方看好林昱珉去年有機會在大聯盟初登板，不過他整季在小聯盟最高層級3A，帳面成績不如前3年漂亮，部分原因是主場海拔較高，是對投手較不利的「打者天堂」。

林昱珉說，有了去年的經驗，讓他更加想要精進自己，更積極攻擊好球帶，畢竟大聯盟有更多厲害的打者。至於升上大聯盟的那一天是否就在今年，林昱珉說：「我不會一直去想，我目前就是投好每一顆球、每一場球。」（編輯：謝怡璇）1150322

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