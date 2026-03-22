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HBL》永仁奪季軍是「最好的ending」隊長鍾靜文：這6年每天都很幸福

2026/03/22 13:24

永仁高中黃湘詅（左起）、總教練時超傑、鍾靜文、吳宜蓓。（記者盧養宣攝）永仁高中黃湘詅（左起）、總教練時超傑、鍾靜文、吳宜蓓。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕永仁高中今在114學年度HBL高中甲級籃球聯賽女子組季軍戰與南山高中激戰到最後一刻，靠黃翊蓁30分、19籃板領軍，以及小高一吳沛萱倒數3.4秒的準絕殺，以83：82險勝南山高中，勇奪本屆女子組季軍，主帥時超傑表示，這場勝利對球隊來說是今年最好的「ending（結局）」。

永仁上屆拿下亞軍，但同時也送走9位高三畢業生，本季以高一、高二球員為主，時超傑曾評估擠進4強就算「超標」演出，他表示，子弟兵有條件，但尚缺穩定性與經驗，「這兩場比賽對他們來說是很好的養分，昨天雖然表現不理想，但今天沒有受到太多影響，可以贏下這場驚心動魄的比賽，我覺得是他們最好的禮物。」

時超傑今帶著本季陣中唯二高三球員鍾靜文、黃湘詅以及即將接下隊長的吳宜蓓出席記者會，鍾靜文國、高中在永仁待了6年，今在高中最後一場比賽替補上陣將近7分鐘，以0分、2籃板作收，她說，「很感謝有這些可靠的學妹，謝謝教練在六年的最後一場球把我放在隊長這個位置，能跟大家一起去拚、去搶，這六年我對教練、學姐與學妹都很感恩，我的每一天都過得很幸褔。」

南山高中今克服上半場最多15分落後，與永仁激戰到最後一刻，不過末節獨秒階段出現傳球失誤，葬送比賽勝利，當時總教練文祺更情緒激動直接倒在地上，但她賽後盛讚團隊展現拚勁。

南山女籃本屆繼111學年度後重返4強舞台，文祺指出，相較今年4強其他3隊都是4強固定班底，今年陣中的高三球員前兩年都沒有小巨蛋經驗，因此也算是繳學費，「最後一個戰術是有執行出來的，我覺得輸在5分內都算是教練球，我也跟她們說：『你們已經打出一場令人記憶猶新的比賽，展現出我們南山的精神。』」

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