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中職》今年可以期待富邦真的不一樣了嗎？林威助：當然可以！

2026/03/22 13:45

林威助。（資料照，記者陳逸寬攝）林威助。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將今年邁進集團入主中職的第10年，對於球隊上下都是別具意義的一年，今年更喊出「不一樣了」的年度口號。負責掌管棒球事務的執行副領隊林威助今天接受本報訪問指出，要讓大家都有一個共同目標，而非口號而已，這件事當然不容易，但被問及今年真的可以期待富邦不一樣了嗎？他迅速且堅定表示：「當然可以期待！」

富邦集團自2017年接手球隊以來，僅在2018年闖入季後賽，但在季後挑戰賽不敵統一獅，因此別說奪冠，就連台灣大賽都未曾闖進。林威助在前年底就任富邦副領隊兼任農場總監，去年主要負責農場養成、為悍將札根，去年季後則升任執行副領隊，主導球團的棒球事務，肩上的責任和壓力大不相同。

「去年也不是沒有壓力，去年在養成同樣滿有壓力，畢竟事情若想做到完美，就會有壓力」，林威助認為，今年要如何整合球隊，讓教練和球員有一個共同目標，而不是口號而已，這個是比較難的事。林威助自高中赴日就受到日本棒球教育薰陶，今年並打造多達7名日籍教練的富邦教練團，他希望藉由日本棒球的細膩觀念，能對球員造成好的影響，「藉由教練團的改變，日本教練從觀念和細節上給予球員指導，讓球員感受到不一樣的教法、不一樣的東西。」

林威助並以讀一本書為例，「棒球是什麼？棒球不只有一個觀念，也有其他的想法，讀一本書也是一樣，作者的說法，每個人讀完的感覺都不一樣。若球員在感受上是加分的話，對球隊來講都是好事。」

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