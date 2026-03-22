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MLB》小聯盟4季僅1支場內轟 光芒單季百盜腿哥「生涯首轟」出爐了

2026/03/22 13:47

辛普森。（資料照，美聯社）辛普森。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕對多數球員來說，春訓熱身賽擊出全壘打或許不算什麼，但光芒隊辛普森（Chandler Simpson）不是「多數球員」，這位曾在小聯盟創下單季百盜，4年小聯盟生涯卻僅有一支場內轟的「腿哥」，今天熱身賽終於把球扛出牆。

光芒今3:2勝雙城，辛普森7局從艾塔維拉（Dan Altavilla）手中擊出右外野方向全壘打，球正好越過全壘打牆，形成一支逆轉2分砲。光芒總教練凱許（Kevin Cash）笑著說：「真的很酷，整個休息室都嗨翻了。」

辛普森腳程頂尖，但全壘打並非強項，甚至堪稱罕見，他大學生涯也僅1轟，還是球打中對方外野手手套往外彈的幸運全壘打；小聯盟生涯，唯一1轟也是靠腳程跑出來的場內轟。球探評價報告中，有球探開玩笑評價他「速度90分、長打10分（級距為20至80分）」。

也因此，這支真正過牆的全壘打，對辛普森而言顯得格外珍貴，隊友們場邊見證也相當興奮。

辛普森賽後笑說：「我知道那球有過牆，我看到它打到木板，但我還是先停在二壘確認。當裁判比出全壘打手勢時，我心想『太好啦，可以慢跑回本壘了。還要做一下Cami（Junior Caminero）的慶祝動作』。」

辛普森笑著補充：「大家都開心，也都跟我一樣震驚。」至於未來轉型長打者可能性，他笑說：「不可能啦。其實那球我也只是想往游擊方向打而已。」

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