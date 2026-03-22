HBL》許恩翔22分、高丁子權19分 東泰逼退能仁勇奪季軍追平隊史最佳

東泰高中以68比63擊敗能仁家商，獲得HBL男子組季軍。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕東泰高中今在114學年度HBL高中甲級籃球聯賽男子組季軍戰，靠許恩翔22分、高丁子權19分，以68：63力退能仁家商，勇奪本屆季軍追平隊史最佳成績。

東泰高中曾在112學年度拿下季軍寫下隊史最佳成績，這次在8強賽以7戰全勝之姿，搶下頭號種子，但昨遭南湖高中「下剋上」，無緣爭冠，能仁家商隊史坐擁4冠，這次是繼111學年度後重返4強，昨不敵衛冕軍松山高中，落入季軍戰。

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東泰高中今上半場靠許恩翔11分，以及高丁子權板凳暴徒攻下8分，打完前兩節取得36：32領先，能仁以莊肇紘10分最佳，易籃後，許恩翔與莊肇紘在外線互別苗頭，第四節高丁子權的底角3分彈助隊取得62：52雙位數領先。

不過能仁隨後在莊肇紘領軍下連拿9分縮小差距，張勝淇的三分彈幫助東泰終結得分荒，東泰重新握有4分領先，但隨後紀伍柏俊發生失誤，莊肇紘上籃得手，再助能仁在倒數25秒追到2分差，紀伍柏俊將功贖罪飆進三分彈，能仁最後一擊落空，以5分差收下勝利。

許恩翔外線13投4中拿下22分，另有6籃板，高丁子權替補外線9投6中挹注19分，能仁以莊肇紘26分、9籃板最佳，謝瑋恩10分、8籃板。

東泰高中以68比63擊敗能仁家商，獲得HBL男子組季軍。（記者陳逸寬攝）

高丁子權（左起）、許恩翔、黃冠瑜。（記者陳逸寬攝）

高丁子權。（記者陳逸寬攝）

許恩翔。（記者陳逸寬攝）

莊肇紘。（記者陳逸寬攝）

東泰高中應援團。（記者陳逸寬攝）

許恩翔獲選MVP。（記者陳逸寬攝）

許恩翔與高丁子權（左）。（記者陳逸寬攝）

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