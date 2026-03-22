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日職》狂飆160公里火球打破生涯最速紀錄！古林睿煬盡情飆速無失分

2026/03/22 15:14

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天迎來今年官辦熱身賽第2場登板，同樣是在第9局上場後援，飆出生涯最快160公里火球。

古林在經典賽小組賽最終戰肩負抗韓重任，也是他本屆唯一出賽，繳出4局好投，只被敲2安丟1分，幫助台灣拿下賽史對南韓首勝。回到日職官辦熱身賽首戰，古林於18日迎來初登板，9局上後援1局無失分收下救援成功，最快球速156公里。

今天火腿在主場面對養樂多，古林於9局上1：1平手登板，面對首名打者中村悠平花2球解決。下一棒宮本丈花8球讓他敲出右外野飛球出局，該打席4顆速球有3球超過155公里，最快158公里，已經打破生涯最速157公里紀錄。接著面對増田珠，古林與他纏鬥11球投出保送，但此打席5顆速球全部至少155公里，甚至出現159、160公里超狂火球。

不過下個打席，古林面對武岡龍世又投出保送，這個打席最快球速僅150公里。面臨一二壘有人危機，古林睿煬調整節奏，面對伊藤琉偉找回控球，3顆速球毫不囉嗦K掉打者，最後一球飆到155公里，結束投球任務。

古林此役後援1局投29球，沒有被敲出安打，投出1次三振、2次四壞保送，目前官辦熱身賽防禦率還是0.00。值得一提的是，古林在今年官辦熱身賽都是後援登板，先前日本名投吉井理人分析火腿本季展望，透露新庄剛志監督打算讓一位「讓人意想不到」的球員來擔任終結者，究竟是否會是古林，值得觀察。

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