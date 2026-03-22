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終場前3.4秒命中！台南永仁高中奪HBL女籃季軍

2026/03/22 15:02

台南永仁高中奪HBL高中女子組季軍。（台南市政府提供）台南永仁高中奪HBL高中女子組季軍。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）總決賽於21、22日在台北小巨蛋舉行，台南市永仁高中女子籃球隊展現優異競技實力與穩定表現，在全國頂尖隊伍激烈競爭中脫穎而出，最終榮獲本屆聯賽季軍，為台南爭光。

台南市長黃偉哲於賽前特別前往學校慰勞選手，為球隊加油打氣，體育局長陳良乾今日亦親赴台北小巨蛋現場，與球迷一同為永仁高中加油應援，展現市府對選手的高度支持與重視。

今日季軍戰，永仁高中與南山高中一路激戰，比分多次互換領先，永仁高中在決勝時刻展現關鍵執行力，黃翊蓁全場攻下30分、19籃板，小高一吳沛萱則在終場前3.4秒命中致勝一擊，帶領球隊以83比82險勝南山高中，抱回本屆女子組季軍。

陳良乾表示，永仁高中長期深耕女子籃球運動發展，培養出眾多優秀選手，歷年於全國賽事中屢創佳績，為國內高中籃球傳統勁旅之一。球隊不僅具備紮實基本功與成熟戰術體系，更展現高度團隊紀律與凝聚力。本次賽事自預賽、複賽至決賽階段，球員皆能穩定發揮，面對各隊挑戰沉著應戰，整體表現可圈可點。

南市體育局長陳良乾北上為永仁女籃加油打氣。（台南市政府提供）南市體育局長陳良乾北上為永仁女籃加油打氣。（台南市政府提供）

季軍賽MVP由永仁高中高二的黃翊蓁獲得。（台南市政府提供）季軍賽MVP由永仁高中高二的黃翊蓁獲得。（台南市政府提供）

南市體育局長陳良乾北上為永仁女籃加油打氣。（台南市政府提供）南市體育局長陳良乾北上為永仁女籃加油打氣。（台南市政府提供）

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