HBL》高丁子權在小巨蛋打出代表作 高丁國柱落下男兒淚「對他滿愧疚的」

高丁子權（左）、高丁國柱。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕東泰高中今在114學年度HBL高中甲級籃球聯賽男子組季軍戰，以68：63力退能仁家商，勇奪本屆季軍，高丁子權替補上陣轟下生涯新高19分，也讓父親高丁國柱賽後真情流露落下男兒淚。

高丁子權昨在4強並未出賽，今把握上場機會扮演板凳暴徒，全場9投6中包括4記三分球，攻下全隊次高的19分，小巨蛋初登場就打出生涯代表作，賽後與拿下全隊最高22分的許恩翔一同出席記者會。

請繼續往下閱讀...

高丁國柱提到會帶兒子來到記者會現場時哽咽表示，「因為當教練，他小時候一直沒有什麼時間陪伴他，其實滿愧疚的，他選擇打籃球後我心裡其實很期待，很期待他可以進到球隊可以跟我們一起出賽，很高興他有今天這樣的表現。」

提到今天的表現，高丁子權表示，能與父親一起登上小巨蛋這個舞台是一件很不容易的事情，「賽前就有想說上場要先做好防守，進攻要慢慢找到投籃手感、找到機會。」

進入父親執教的球隊無可避免會被放大檢視，高丁子權說，「壓力當然會有，但這種壓力也是我打籃球的動力，運動員就是要用自己的行動去證明，今天也很謝謝他讓我有那麼多上場機會。」

高丁子權2年前曾與當時就讀普門中學的姐姐高丁佩芸以及父親高丁國柱一同在小巨蛋進場，今年則換他帶著姐姐進場，「她帶我進來過一次，我有跟她約定要再帶她進來一次小巨蛋，真的很開心，算是一個成功的約定。」

高丁子權表示，下季自己將升上高三，希望能將隊長與學長的角色扮演得更稱職，對於父親真情流露的一席話，高丁子權說，有點驚訝也有點感動，「他是我籃球路上前進的動力，從小看他教球到現在，現在成為他的學生，一路上他都滿支持我的，他也都會在放假抽時間幫我訓練。」

高丁佩芸（左起）、高丁國柱、高丁子權。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法