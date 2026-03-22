MLB》官網評新賽季最強打線！ 宇宙道奇無懸念高居榜首

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚3連霸的衛冕軍道奇休賽季重磅補強，簽下自由市場最大咖球星塔克（Kyle Tucker），本就星光熠熠的打線更上一層樓。大聯盟官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）撰文列出新賽季最強的前十名打線，宇宙道奇無庸置疑高居榜首。

大聯盟官網記者卡斯楚文斯預測道奇新賽季的打線是，大谷翔平依舊是球隊的核彈頭，第2棒是新同學塔克、再加上貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freema），組成極具破壞力的前段打線；而第5棒之後則有史密斯（Will Smith）、馬恩西（Max Muncy）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）和金慧成，後段打線的火力仍不容小覷。

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卡斯楚文斯指出，儘管道奇打線去年曾面臨一度陷入低潮，包括貝茲陷入打擊瓶頸、T.赫南德茲數據衰退，以及史密斯與馬恩西的傷病困擾，讓外界一度認為這支宇宙軍團出現了疲態，然而，數據揭示了令人驚訝的事實，道奇隊2025年的WRC+（加權得分創造值）仍高出聯盟平均13%，位居全大聯盟第2，如今又補進了塔克，讓這條打線更加恐怖。

卡斯楚文斯的2026年前十大最強打線分別是道奇、洋基、水手、藍鳥、運動家、大都會、金鶯、費城人、小熊和響尾蛇。

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