中職》亞洲史上第一次 兄弟飛墨西哥參戰、開幕戰就是強敵

中信兄弟。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀，今下午由二軍總教練彭政閔率領約27名球員赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），是亞洲首次有球隊受邀參與這項賽事。

中信兄弟將代表中華職棒與各國聯賽冠軍同場競技，首戰即面臨強敵挑戰，台灣時間3月25日凌晨0點出戰2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍的「Managua Dantos」。

請繼續往下閱讀...

這次LMB參賽的頂尖對手有美國2025年American Association冠軍「Kane County Cougars」、墨西哥2025年聯盟冠軍「Diablos Rojos del México」、古巴2025年國家聯賽冠軍「Cocodrilos de Matanzas」。

彭政閔率以年輕球員為主的二軍球員征戰墨西哥，包括打擊教練許皓銘和郭峰駿、投手總監艾迪頓、內野守備教練石志偉和體能教練葉博文，則是此行的教練團成員。兄弟總教練平野惠一之前就表達，希望年輕球員能到墨西哥多看多學，而像黃鈞麟、盧孟揚，以及新洋投馬奎爾，都在參賽名單中，共計投手13人和野手14人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法