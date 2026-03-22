網球》中國女將鄭欽文邁阿密贏球嗆聲：叢林殺出重返頂端！

鄭欽文。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕鄭欽文以6：3、6：2戰勝昔日美國公開賽冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens），開胡晉級WTA千分等級邁阿密網賽女單32強，揮別肘傷陰霾的中國女將賽後嗆聲，要從叢林殺出重返頂端。

去年飽受傷病所苦的鄭欽文，邁阿密是今年重返賽場的第3站，身為23種子首輪免戰，次輪初登場對決史蒂芬絲卻因當地下雨影響順延一天，對此2024年巴黎奧運金牌頗有微詞，「我認為這種情況很奇怪，我從（週五）早上就一直等著，就在他們宣佈我的比賽被取消那一刻，其實第二場已經打完了，第三場也準備上場。所以我認為這是非常奇怪的決策，這對我們來說並不容易，現在一些獲勝的球員當中，有人需要連續打3場。」

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鄭欽文最新女單世界排名，可望止跌回升超越一戰出局的王欣瑜，重新成為「中國一姊」，下個對手則為2025年澳洲公開賽封后的地主15種子基絲（Madison Keys），23歲的她也坦言，只有努力提升職業排名才能改變現狀，「但這就是網球，如果你不在頂尖行列，就無法決定自己的賽程。所以對我來說需要去拼，得從『叢林』裡廝殺出來，等我回到頂端，一切都會變得更容易些。」

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