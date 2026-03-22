日月潭國際撐竿跳高邀請賽 吳彥翰5米50破全國紀錄

日月潭國際撐竿跳高邀請賽，台灣選手吳彥翰以5公尺50打破全國紀錄。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，今（22日）在伊達邵碼頭廣場舉行，共有來自美國、日本、英國、法國、印尼、印度及南韓等14個國家50位頂尖好手同場競技，為體壇帶來一場結合日月潭絕美地景視覺饗宴的高水準運動競技。比賽結果，台灣選手吳彥翰以5公尺50打破全國紀錄，成為國內新一代的「空中飛人」。

日月潭湖光山色享譽國際，除萬人泳渡日月潭活動外，南投縣政府近幾年來也與日管處積極推動運動觀光，包括引進國際自由車環台公路大賽及環潭馬拉松賽等賽事，去年並首度攜手中華民國田徑協會在日月潭向山舉辦第一屆南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，今年邁入第2屆。

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日月潭今天風和日麗，比賽現場吸引大批民眾前往觀賽，選手們從助跑、撐竿起跳到飛躍過竿過程均展現力與美，每當成功過竿時，即響起熱烈歡呼聲與掌聲。

比賽結果，在各國頂尖好手激勵下，傳來台灣選手打破全國紀錄好消息，目前就讀國立高雄師範大學的吳彥翰，躍過5公尺50，打破2023年林志成於新北城市盃全國田徑公開賽創下的5公尺38全國紀錄，全國紀錄一舉推升了12公分。

日月潭國際撐竿跳高邀請賽，台灣選手吳彥翰成功躍過5公尺50。（南投縣政府提供）

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