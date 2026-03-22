日職》台灣下一個能飆160公里的是誰？林岳平點名20歲的軟銀火球男

張峻瑋。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕古林睿煬今天飆出160公里的生涯最快球速，也是台灣史上第5名飆出至少160公里的投手，前4人都具旅美資歷，他則是「中職養成」的第1人。對於中職何時能再出現下一個160公里投手，統一獅總教練林岳平直言恐怕會需要很長時間，「因為優秀選手幾乎都出去了，我認為下一個應該是張峻瑋。」

古林在日本火腿鬥士的角色近期轉為後援，連兩場都以後援身分出賽，今天更飆出生涯最速的160公里，過去他在中職最速紀錄是出現在2022年的157公里。過去能飆上160公里的台灣投手屈指可取，包括曹錦輝在2005年飆出161公里、2012年羅嘉仁161公里，近年則是效力費城人小聯盟1A潘文輝，在2023年飆出100英里（約160.9公里）球速，以及效力紅雀小聯盟的林振瑋。

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如今古林也加入「160俱樂部」，對此過往母隊獅隊教頭林岳平並不意外，更透露其實早在1月經典賽台灣隊集訓時，古林在第1次牛棚就飆出155公里，「1月耶，哪有可能想像有投手在1月就飆到這個數字，可見競爭有多激烈，他必須要把自己準備好。」

對於中職能否再培養出160公里火球男，林岳平則說：「我們再努力吧，看能不能再多訓練幾個」，但他也認為，可能需要很長時間，畢竟好手幾乎都已旅外。這次同樣入選經典賽台灣隊的20歲軟銀火球男張峻瑋，則是林岳平認為下一位有望飆出160公里的台灣好手。

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