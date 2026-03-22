TPBL》桃園巨蛋整修將結束！雲豹主場例行賽最終兩戰回歸

台啤雲豹四月底正式回歸桃園巨蛋。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園雲豹今宣布，隨著桃園巨蛋內部整修工程即將告一段落，本賽季例行賽最後兩場主場賽事確定重返桃園巨蛋舉行，當週主場單日票將於明日中午12點全面開賣，號召球迷於4月25日、26日齊聚桃園巨蛋。

雲豹本季於桃園巨蛋吸引大批球迷進場支持，7場巨蛋主場賽事累計進場人數達36270人，場均高達5181人，展現亮眼人氣與票房實力，隨後球隊在移師中壢國民運動中心期間，主場氛圍持續升溫，至今已締造連續七場滿場2000人進場的紀錄，球團對此表示：「感謝球迷本季一路以來的熱情支持，球隊目前主場勝率超過七成，能有這樣的成績，每一位進場應援的球迷都功不可沒。」

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雲豹表示，為維持高品質觀賽體驗，球團在移師期間不惜成本，將巨蛋等級的300吋LED大螢幕等硬體設備原汁原味搬進中壢主場，展現深耕在地、與桃園共榮的決心，讓球迷享受巨蛋級的賽事氛圍，球團也特別感謝中壢國民運動中心的鼎力相助，讓球隊在這段期間依然能呈現最極致、超燃的主場氛圍。

隨著例行賽進入尾聲，各隊戰況日趨白熱化，雲豹將於4月底重返桃園巨蛋迎接最終兩場關鍵主場賽事，球團誠摯邀請球迷進場應援。

雲豹四月底主場售票時程。（雲豹提供）

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