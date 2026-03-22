MLB》大谷效應超狂！道奇年收8.5億超車 洋基28年霸主地位告急

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《富比士》（Forbes）近日公布大聯盟最新球隊市值，洋基連續28年穩坐榜首，目前市值已經來到85億美元，但道奇緊追在後，大聯盟最有價值球隊未來很有可能會易主。

紐約洋基隊去年成為大聯盟歷史上首支市值突破80億美元的球隊，今年從82億美元成長為85億美元，持續穩坐大聯盟最貴球隊的寶座，自1998年以來都蟬聯榜首。不過如今卻有追兵，而且還近在眼前。

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力拚3聯霸王朝偉業的道奇來勢洶洶，今年球隊市值大漲10億美元，目前以78億美元排名第2。《富比士》報導指出，洋基隊在近幾年來首度感受到龍頭地位受到威脅，去年兩隊的市值差距尚有14億美元，如今已縮小至7億美元，差距整整少了一半，在球場上已貴為王者的道奇隊，在財務上也正試圖超越洋基。

據《富比士》調查，道奇的年度營收推估達8.5億美元，已經超越了洋基的7.1億美元。內文指出：「兩年前簽下日本超級巨星大谷翔平後，道奇的贊助收入被推升至另一個層級，雖然他們目前背負約10億美元的延遲支付，可能會稍微壓低球隊估值，但多位金融界人士認為，憑藉未來幾年的營收成長，道奇極有可能超越洋基。」

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