日職》戶鄉翔征單局核炸失4分 宋家豪熱身賽5場無失分

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在官辦熱身賽最終戰對上樂天金鷲，戶鄉翔征後援大爆炸，單局狂失4分，而宋家豪只解決1人次就收工，巨人終場以2：6不敵樂天金鷲，但熱身賽累積10勝5敗1和，勝率與火腿並列第一。

樂天首局靠著洋砲麥卡斯克（Carson McCusker）的適時長打先馳得點，樂天先發投手藤原聰大在3局下遭遇亂流，一三壘有人投出暴投，讓巨人跑回追平分，樂天洋砲維特（Luke Voit）很快就做出反擊，4局上砲轟則本昂大，扛出中外野陽春砲，助隊以2：1要回領先。

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則本昂大此役面對老東家先發4局失2分，被敲6支安打，另有5次三振和1次保送，熱身賽防禦率為3.86。第5局由戶鄉翔征接替投球，解決中島大輔後狀況連連，先是投出觸身球，之後連續被淺村榮斗、麥卡斯克各敲出長打掉分，2人出局後又投出觸身球，辰己涼介也補刀，擊出帶有2分打點的中外野二壘安打，樂天單局灌進4分，取得6：1的領先。戶鄉翔征中繼1局用31球，被敲3安失4分，另有2次觸身球保送，防禦率漲至9.00。

宋家豪在5局下接替藤原聰大的投球，在2人出局後登板，僅用了2球就讓泉口友汰擊出一壘滾地球出局，結束投球任務。宋家豪在熱身賽出賽5場，累積4.1局無失分，僅被敲出1支安打，防禦率為0。樂天終場就以6：2贏球，熱身賽以4勝10敗5和作收，排名全聯盟第11名。

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

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