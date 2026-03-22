東超季後賽》佐土原遼關鍵上籃！琉球國王1分險勝東京電擊 逾千萬獎金入袋

道森。（東超提供）

〔記者粘藐云／澳門報導〕琉球黃金國王今天在東亞超級聯賽季軍戰和東京電擊一路拉鋸，末節上演逆轉秀，靠著佐土原遼在最後7.2秒關鍵上籃，最終以77：76險勝東京電擊，收下季軍和35萬美元（約1121萬台幣）獎金。

黃金國王在4強戰不敵宇都宮皇者，連續兩季東超都落入季軍戰，上季他們不敵台灣球隊新北國王，以第4名作收；至於東京電擊在4強則是敗給桃園領航猿，只能跟黃金國王爭奪季軍。

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東京電擊今天首節在薩斯（Sebas Saiz）帶領下，暫時以2分小幅領先，第2節趁著對手熄火展開反擊，進攻多點開花，半場打完反倒以38：32超車。上半場陷入低比賽的焦土戰，國王團隊三分球命中率只有26.6%，柯克（Alex Kirk）拿下13分全隊最高，道森（Damyean Dotson）10分次之。東京電擊方面，薩斯（ Sebastian Saiz ）進帳11分全隊最高。

柯克。（東超提供）

東京電擊在第3節急起直追，這節還剩4分半鐘時靠著戴維斯 （Brandon Davies）罰球追到1分落後，但國王迅速反擊，仍舊握有領先優勢；這節最後1分鐘，東京電擊再次趕上，岸本隆一跳出命中三分球，助隊穩住陣腳，3節打完仍以2分領先。

不過，東京電擊在末節再度反撲，他們靠著薩斯的罰球順利超前，接著在最後4分鐘時靠著小酒部泰暉三分球，一度擴大到6分領先；但國王在庫利和岸本隆一發揮之下持續緊追，並在最後7.2秒靠著佐土原遼上籃取得1分領先，握有最後一波進攻機會的東京電擊，小酒部泰暉外線出手未果飲恨。

國王今天3人得分上雙，庫利繳出全隊最高20分、7籃板，道森17分次之；東京電擊方面，戴維斯攻下全場最高25分，薩斯21分次之。

戴維斯。（東超提供）

薩斯。（東超提供）

提布斯海。（東超提供）

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