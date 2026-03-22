TPBL》「穩賺不賠的都是詐騙！」警政署長張榮興擔任特攻開球嘉賓

警政署長張榮興為賽事開球。（特攻提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻今在特攻主場迎戰新竹攻城獅，面對詐騙手法快速演變，中信特攻再度與警政署、刑事警察局及新北市政府警察局等單位齊心合作反詐，並且邀請警政署長張榮興擔任開球嘉賓，透過宣導「天下沒有白吃的午餐，投資穩賺不賠的都是詐騙」，呼籲球迷保持警覺，守護自己和家人的財產安全。

張榮興表示，根據165打詐儀錶板統計，現在最猖獗的兩大詐騙手法，一個是「網路購物詐騙」，一個是「假投資詐騙」，請大家記得：「天下沒有白吃的午餐，只要有投資馬上獲利，或穩賺不賠的都是詐騙！」

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「打詐就像打籃球，需要大家一起防守」，張榮興強調，如果接到可疑電話或訊息，請記得撥打165反詐騙專線查證，或是向110報案，讓我們一起守護自己和家人的財產安全。

為了吸引球迷的注意，除了在現場擺設宣導攤位，介紹常見詐騙手法及防範觀念，警政署刑事局更派出超古錐的吉祥物「刑事Bear」，以及新北市警察局兩大人氣王「警犬隊與騎警隊」，到現場跟民眾互動，並透過小遊戲讓大小球迷掌握反詐新知。此外，「刑事Bear」也跟Passion Sisters及中信特攻吉祥物桑德一同參與「FUN電遊行」，現場氣氛超歡樂，笑聲不斷。

張榮興身穿反詐諮詢專線的165球衣，向球迷宣導防詐觀念，新北市警察局方仰寧局長、刑事局邱紹洲局長、新莊分局陳保緒分局長、新北市警局刑事黃國師大隊長及刑事局預防科莊明雄科長也到現場為中信特攻加油。

警政署長張榮興為賽事開球。（特攻提供）

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