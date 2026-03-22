中職》兄弟赴墨首戰強敵不好惹 尼加拉瓜多位國手曾戰勝台灣隊

梅希亞。（資料照，歐新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀，今下午由二軍總教練彭政閔率領約27名球員赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），為這項賽事首支亞洲代表隊伍。

台灣時間3月25日凌晨0點，中信兄弟將出戰2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍的「Managua Dantos」。這支尼加拉瓜勁旅日前公布的出賽名單中，就有至少10人以上，曾經參加過去年經典賽資格賽。

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去年經典賽資格賽辦在台灣，台灣和尼加拉瓜、西班牙、南非同組，台灣隊首戰不敵西班牙，此後也不敵尼加拉瓜，而讓尼加拉瓜以分組第一晉級，台灣隊附加賽擊敗西班牙，才拿下另一張晉級門票。進入正賽，台灣隊在C組未能晉級，但保住下屆正賽資格，尼加拉瓜則又得從資格賽打起。

面對尼加拉瓜，台灣隊當時0:6輸球，當時尼加拉瓜隊的先發投手梅希亞（Dilmer Mejia），此次就在Managua Dantos陣中；另外，去年1月底首屆拉美大賽（Serie de las Américas）MVP特盧希卓（Emanuel Trujillo），也效力這支隊伍。

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