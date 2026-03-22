HBL》北一女中3連霸夢碎！陽明高中震撼逆轉捧隊史首冠

陽明封后，蘇衡和教練緊緊相擁。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕北一女中、陽明高中今晚在台北小巨蛋進行114學年HBL高中籃球聯賽女子甲級冠軍賽，上半場完全失準的陽明高中在第3節打出一輪猛攻，最終以61：53逆轉北一女，成功收下隊史首座冠軍，也讓北一女的3連霸夢碎。

陽中昨靠當家主控蘇衡完成「大三元」，禁區主將許語珊繳出17分、13籃板，最終以78：57大勝南山高中，不僅突破「小巨蛋魔咒」，更取得等待了17年的冠軍戰門票，今天將挑戰尋求3連霸的北一女中。北一女憑藉強大團隊戰力，於4強賽以98：76輕取永仁高中，寫下本季13場全勝、跨季16連勝紀錄，今將力拚成為淡水商工、海山高中後，女子組第3支完成3連霸的隊伍。

請繼續往下閱讀...

陽明在上半場完全找不到準星，半場出手35次僅命中5球，北一女也以31：19領先。不過，陽明第3節脫胎換骨，打出一波21：4猛攻，變成40：35領先，且北一女隊長彭郁榛還出現受傷狀況，王若妍更是慌到直接哭出來。

翻轉戰局的陽明在第4節仍維持領先優勢，陷入苦戰的衛冕軍北一女在最後2分鐘追到53：57，不過陽明有把握對手失誤再度守住領先，也成功拿下隊史首冠。陽明隊長蘇衡攻下20分、10籃板、3抄截、3助攻，吳宣伶斬獲12分、13籃板，許語珊7分、13籃板。

北一女方面，在上半場雖然領先超過雙位數，無奈下半場進攻當機，最終也就無緣隊史首度3連霸，陳柔安進帳13分，吳欣穎攻下12分。

陽明高中擊敗北一女，勇奪隊史首冠。（記者林正

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法