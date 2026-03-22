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謝國城盃少棒》台北市過關邁出衛冕第一步 南投縣驚險守成險勝

2026/03/22 18:58

南投縣紀均叡上演猛打賞。（台灣世界少棒聯盟提供）南投縣紀均叡上演猛打賞。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今（22）日點燃戰火，地主臺北市首戰對上新竹市，打了4局就以11：0提前結束比賽，不過總教練章子健仍認為打線需要回去再練習，「主要對手失誤讓我們分數拿蠻快的。」

臺北市全場只敲出6支安打，但在新竹市奉送6次守備失誤下，前3局就攻城掠地得到11分，4局上再關門完成「扣倒」，花了64分鐘就進帳首勝。

安排在第6棒的游日誠今天個人貢獻2分打點，3局下敲出二壘安打更是全場唯一的長打，被章子健點名是發揮較佳的打者，「他揮棒速度不錯，只要掌握到就會造成蠻大的傷害性，另外跑速出色，下戰術突襲短打也好執行。」

游日誠自認對腳程有信心，是全隊跑最快的選手，而且今天有把賽前特別調整的打擊型態做出來，「爸爸跟我一起特訓，叫我蓄力時身體不要過多晃動，這樣球會看得比較清楚，然後手對準球送到外野。」

游日誠也是今天的先發中外野手，他笑認喜歡這個守備位置，「以前覺得沒球可以接很無聊，現在想說可以上演美技很好玩。」

去年臺北市在東園國小代表下奪得謝國城盃冠軍，並且一路過關斬將，前進美國為臺灣帶回睽違29年的世界少棒聯盟（LLB）世界大賽冠軍，今年臺北市改由福林國小出線，但衛冕目標不變，章子健表示因為是第一場比賽，球員賽前都說緊張，期待之後能慢慢進入狀況。

和臺北市一樣在今天過後留在A組勝部的還有南投縣新街國小與臺東縣紅葉國小，後兩隊將在明天正面交手。

被外界視為奪冠熱門之一的南投縣今日首戰意外遭到新北市糾纏，最終雖然以6：3有驚無險守成，總教練紀俊麟仍面露愁容，認為投、打都失常，「還好今天順利過關了，希望他們能有所警惕，晚上回去我需要再精神喊話，不然這分數往後比賽會很辛苦。」

團隊敲出7支安打的南投縣雖然局局有人上壘，但一直無法製造大局，顯示攻勢串聯度出問題，全場共留8個殘壘，讓紀俊麟頗有微詞，「因為賽制關係，所有球員都得上場打擊，既然每個人分配到的打數不多，所以更要做好貢獻。」

南投縣最火燙的是第3棒紀均叡，他也是紀俊麟的兒子，此役3打數繳出3安猛打賞，而且其中2支是二壘安打，開賽就是他率先送回隊上的第1分，第3局又追加2分打點，賽後自評打擊狀況蠻好的，「因為準備比賽期間有叫國中的學長來幫我們餵球。」

無獨有偶，臺東縣也是教練之子成打擊亮點，王奕穎開轟挹注2分彈，幫助球隊在首局收取4分奠定勝基，終場以8：3擊退花蓮縣。

王奕穎收穫生涯首轟，他笑說打到瞬間還不知道球會飛過牆，很開心能在全國賽等到期待已久的全壘打，「運氣好，練習時看到別人開轟，想說我哪天才能跟別人一樣。」

王奕穎的父親正是場邊的教練王俊文，從小他就看著爸爸打職棒，並產生當中華隊的嚮往，三年級時剛好因為爸爸要從臺東縣新生國中調職到紅葉國小，他便跟著前往開始打棒球，今天繞壘經過父親身旁，也被提醒先歸零專注比賽，晚點再慶功。

臺北市派出福林國小挑戰衛冕。（台灣世界少棒聯盟提供。臺北市派出福林國小挑戰衛冕。（台灣世界少棒聯盟提供。

臺東縣王奕穎生涯首轟出爐。（台灣世界少棒聯盟提供）臺東縣王奕穎生涯首轟出爐。（台灣世界少棒聯盟提供）

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