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TPBL》剋星！夢想家5度對決戰神都贏球 締聯盟本季最長7連勝

2026/03/22 19:17

福爾摩沙夢想家拿下勝利。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家今作客台北戰神，在班提爾32分、14籃板領軍下，以118：96輕取對手，拉出聯盟本季最長的7連勝。

夢想家本季前4度對決戰神都贏球，堪稱戰神最大剋星，今持續讓「新台灣人」高柏鎧休兵，首節就靠班提爾獨攬16分取得34：23領先，打完前兩節握有60：52優勢，班提爾前兩節就拿下22分，戰神以梅克19分最佳。

戰神好不容易在第二節將差距縮小至個位數，但易籃後再度熄火，單節又讓夢想家打出32：16猛攻，夢想家打完前三節已取得92：68大幅優勢，末節雙方也陸續將主力換下，在勝負定調下，甚至都派出全本土應戰。

夢想家今轟下23記三分球，團隊5人得分超過雙位數，班提爾32分、14籃板、5助攻，忻沃克外線6投4中，拿下16分，湯普金斯14分，蔣淯安進帳12分，林俊吉挹注13分。

戰神苦吞2連敗，威力斯29分、16籃板，梅克19分、13籃板，雷蒙恩上場36分鐘拿下11分，丁聖儒10分。

福爾摩沙夢想家班提爾。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家班提爾。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家湯普金斯。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家湯普金斯。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家蔣淯安。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家蔣淯安。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家林俊吉。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家林俊吉。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神威力斯。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神威力斯。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神梅克（右）。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神梅克（右）。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神丁聖儒。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神丁聖儒。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神吞敗。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神吞敗。（記者陳志曲攝）

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