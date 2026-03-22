日職》找不回王牌身手！開季從二軍出發 戶鄉翔征：把自己當新人來看...

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人25歲明星右投戶鄉翔征去年經歷生涯最差的賽季之一，還被降至二軍調整。今年熱身賽表現不如預期，將從二軍出發。戶鄉翔征表示，自己沒有投出好成績，現狀就是事與願違，我必須打起精神好好努力。

戶鄉翔征原本今天要在二軍登板，但監督阿部慎之助認為與其去二軍投球，不如在一軍 投一局試試看，今天面對樂天中繼1局用31球，被敲3安失4分，另有2次觸身球保送，防禦率漲至9.00。

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戶鄉翔征對於自己的表現感到自責，也確定開季將從二軍出發。對此，戶鄉表示，只要自己不能出好表現，教練團是不會想把他升上去的，現在要把自己當作新人，開幕戰先發投手的位置也被奪走了，心裡確實有很多感觸，雖然去年也曾下過二軍，但這次會更加認真地審視自己，與內心對話並重新站起來。

戶鄉翔征曾在2022年至2024年之間，連3年各拿12勝、兩度摘得中央聯盟三振王，前年入選世界棒球12強賽日本隊國手，但在冠軍戰遭台灣隊鐵捕林家正與隊長陳傑憲砲轟，導致日本隊痛失冠軍；季前與道奇交流戰更被大谷翔平等球星單局敲出3轟，開季後狀況持續低迷，最終只繳出8勝9敗、防禦率4.14的成績單。

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