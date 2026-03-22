東超季後賽》遭日本冠軍隊宇都宮三分球射爆 領航猿連兩季亞軍仍為台灣最佳

領航猿拿下亞軍。（東超提供）

〔記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今在東亞超級聯賽冠軍賽對決日本B聯盟冠軍隊宇都宮皇者面臨極大挑戰，全場被對手投進19顆三分球，即便末節一度追到個位數差距仍無力逆轉戰局，最終以81：90屈居亞軍，也追平他們上季創造的最佳紀錄。

領航猿上季首度參與東超闖進冠軍賽，但和B聯盟廣島蜻蜓激戰到最後一刻落敗，屈居亞軍。這次他們再闖季後賽，連續擊退首爾SK騎士、東京電擊，成為聯盟史上連續兩季闖進冠軍賽的球隊。

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今天領航猿要面對B聯盟的冠軍隊伍宇都宮，雙方沒有交手紀錄。宇都宮今天開局展現冠軍隊伍實力，狂飆5顆三分球，取得15：0領先，且頻頻製造領航猿失誤，一舉擴大到29：6，而領航猿也找不到準星，進攻只有盧峻翔、葛拉漢和伯朗零星得分以及李家慷三分球，首節打完已落後多達26分。

領航猿次節進攻稍微找回準星，替補上陣的陳將双打得強勢，加上葛拉漢強攻籃下，苦苦追趕，半場打完仍以32：51落後。領航猿上半場三分球9投僅2中，葛拉漢10分最高，陳將双、李家慷進帳5分為本土最高；宇都宮方面，上半場全隊投進13顆三分球，當家一哥比江島慎三分球5投5中，進帳17分最高。

易籃後，領航猿急起直追，打出13：4攻勢，但宇都宮很快靠著高島紳司連續三分球止血，隨後盧峻翔連續得分反擊，但仍落後雙位數。末節領航猿在李家慷、盧峻翔接連得分下，帶起球隊反撲氣勢，他們靠著伯朗三分球追到個位數差距，宇都宮又馬上得分反擊，領航猿也無力逆轉頹勢，連兩季收下亞軍。

領航猿今天4人得分上雙，葛拉漢拿下最高23分，阿提諾18分、8籃板次之，盧峻翔本土最高15分，但三分球8投1中，李家慷10分、3籃板。宇都宮方面，紐比爾（D.J. Newbill）進帳21分、8助攻全場最高，比江島慎19分次之。

伯朗。（東超提供）

李家慷。（東超提供）

阿提諾。（東超提供）

葛拉漢。（東超提供）

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