TPBL》夢想家締聯盟本季最長7連勝！簡浩：不會去想連勝只看內容

福爾摩沙夢想家拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家今在和平籃球館下起三分雨，團隊轟進23記三分球，且傳出來到TPBL聯盟新高的33次助攻，也讓總教練簡浩賽後相當滿意，「完美的團隊勝利。」

夢想家堪稱戰神最大剋星，本季5度對決都贏球，今首節就靠班提爾獨攬16分取得34：23領先，打完前兩節握有60：52優勢，班提爾前兩節就拿下22分，戰神以梅克19分最佳。

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戰神好不容易在第二節將差距縮小至個位數，但易籃後再度熄火，單節又讓夢想家打出32：16猛攻，夢想家打完前三節已取得92：68大幅優勢，讓比賽失去懸念。

簡浩賽後指出，今天最開心就是團隊傳出33次助攻，是完美的團隊勝利，「中場休息的時候有提醒團隊要把防守強度往上拉，因為第二節後半段有點鬆懈。」

夢想家近期締造7連勝是聯盟本季最長連勝紀錄，簡浩對於連勝紀錄表示，「我不會想那麼多，我都跟球員說一場一場來，不會想連勝這件事，只會看內容而已，只要內容有進步，不管輸贏都會滿意。」

第6名的戰神吞下2連敗後與爐主高雄海神只剩1.5場勝差，威力斯貢獻29分、16籃板，總教練許皓程指出，團隊進攻端問題比較少，「有些球員還是不太熟悉防守策略，導致一節當中有大量失分，這是我們需要修正的地方。」

福爾摩沙夢想家總教練簡浩。（記者陳志曲攝）

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