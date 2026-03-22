自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》夢想家締聯盟本季最長7連勝！簡浩：不會去想連勝只看內容

2026/03/22 20:33

福爾摩沙夢想家拿下勝利。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家今在和平籃球館下起三分雨，團隊轟進23記三分球，且傳出來到TPBL聯盟新高的33次助攻，也讓總教練簡浩賽後相當滿意，「完美的團隊勝利。」

夢想家堪稱戰神最大剋星，本季5度對決都贏球，今首節就靠班提爾獨攬16分取得34：23領先，打完前兩節握有60：52優勢，班提爾前兩節就拿下22分，戰神以梅克19分最佳。

戰神好不容易在第二節將差距縮小至個位數，但易籃後再度熄火，單節又讓夢想家打出32：16猛攻，夢想家打完前三節已取得92：68大幅優勢，讓比賽失去懸念。

簡浩賽後指出，今天最開心就是團隊傳出33次助攻，是完美的團隊勝利，「中場休息的時候有提醒團隊要把防守強度往上拉，因為第二節後半段有點鬆懈。」

夢想家近期締造7連勝是聯盟本季最長連勝紀錄，簡浩對於連勝紀錄表示，「我不會想那麼多，我都跟球員說一場一場來，不會想連勝這件事，只會看內容而已，只要內容有進步，不管輸贏都會滿意。」

第6名的戰神吞下2連敗後與爐主高雄海神只剩1.5場勝差，威力斯貢獻29分、16籃板，總教練許皓程指出，團隊進攻端問題比較少，「有些球員還是不太熟悉防守策略，導致一節當中有大量失分，這是我們需要修正的地方。」

福爾摩沙夢想家總教練簡浩。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家總教練簡浩。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中