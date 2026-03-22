HBL》劉廷寬轟30分 松山高中打敗南湖高中完成男子組2連霸

松山高中擊敗南湖高中封王。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中、南湖高中今晚在台北小巨蛋進行114學年HBL男子甲級總冠軍戰，松山克服首節落後劣勢，以及頭號大將劉廷寬猛轟30分，最終松山以87：71打敗南湖，完成隊史第3次的2連霸。

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松山高中4強賽以66：62逆轉能仁家商，第10次晉級冠軍賽；南湖靠新一代「戰神」幸宇勝狂轟34分、20籃板，以79：71逆轉頭號種子東泰高中，成為男子組史上第15支晉級總冠軍賽的隊伍。

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松山、南湖今天展開對決，南湖首節氣勢很旺，即使松山有追近，南湖仍以24：21領先，不過松山在第2節以27：21還以顏色，並在第3節又把領先擴大，只是南湖在第4節又追成69：69平手，但手感最好的王以勒在3分57秒卻提前5犯畢業，最後松山也擴大優勢，笑收隊史第8座冠軍。

劉廷寬攻下30分、10籃板，潘彥銘進帳22分、9籃板、4助攻，周昱陳17分、4籃板、4助攻、3抄截，任語璿也有6分、17籃板。

南湖方面，無緣隊史首冠，但亞軍依舊是隊史最佳，王以勒雖然攻下23分，但提前犯滿畢業，也只能在場邊黯然落淚，至於前役轟34分的幸宇勝則繳出11分、12籃板。

劉廷寬。（記者林正堃攝）

總統賴清德。（記者林正堃攝）

松山高中完成隊史第3次的2連霸。（記者林正堃攝）

松山高中隊史8冠，追平男子組最多冠紀錄。（記者林正堃攝）

松山高中完成隊史第3次的2連霸。（記者林正堃攝）

松山高中隊史8冠，追平男子組最多冠紀錄。（記者林正堃攝）

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