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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「在波多黎各擊敗波多黎各」 布雷克裱框經典加國戰袍

2026/03/22 21:51

布雷克和妻子留下經典合影，他也把加國球衣裱框珍藏。（取自布雷克IG）布雷克和妻子留下經典合影，他也把加國球衣裱框珍藏。（取自布雷克IG）

〔記者倪婉君／台南報導〕這次臨時接獲邀約加入經典賽加拿大隊，統一獅投手布雷克不但和新隊友喬登合力登板擊敗波多黎各，更聯手幫助加拿大隊史首次挺進8強複賽，今天受訪談及經典一戰，他不但再三強調十分感謝有這個機會參賽，也把個人首次參加的經典賽國家隊球衣裱框珍藏。

加拿大在本屆經典賽預賽面對波多黎各的重要一戰，由喬登先發3局失1分，再由艾倫中繼3局失1分，最後由布雷克以9上9下、收下最後3局，合力助隊3：2贏球。儘管在8強戰以3：5不敵美國，布雷克也覺得可惜，但他認為能夠幫助加拿大完成史上首次晉8強的目標，仍是一趟很棒的旅程，「很開心在WBC有好的表現，回來之後也延續好的手感，現在感覺滿舒服的」。

對於能夠「在波多黎各擊敗波多黎各」， 布雷克更難忘在當地比賽的氛圍，也提到自己在牛棚練投時，地主球迷不斷噴垃圾話，是很有趣的體驗。布雷克上次披國家隊戰袍是2019年12強賽，但他認為經典賽的層級更高，自己又是首次參與，父母和妻子都到現場加油，都讓他非常難忘。

27歲的獅隊新洋投喬登在簽約之前就已入選加拿大隊，他之前並不認識布雷克，卻因為經典賽熟悉彼此，還成為旅伴，「我先發，布雷克救援，就像是命運的安排，是個很酷很棒的體驗」。

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