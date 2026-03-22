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HBL》「這一路走來很多風風雨雨」葉韋喬率松山完成2連霸激動落淚

2026/03/22 22:03

葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕松山高中今在114學年HBL男子甲級總冠軍戰，靠頭號大將劉廷寬貢獻30分，以87：71打敗南湖高中，完成隊史第3次的2連霸，總教練葉韋喬賽後也激動落淚。

葉韋喬上季在前教練黃萬隆退休後首度獨掌兵符就率隊奪冠，本季背負連霸壓力依舊率領子弟兵達成艱鉅任務，他賽後表示，能贏下這場冠軍戰關鍵在每個人都各司其職發揮優點，除了利用轉換快攻製造對手犯規，「防守也是我們松山一直以來引以為傲的，很高興今天大家在這麼高張力的表現能一起拿下勝利。」

葉韋喬表示，今天稱全隊都是MVP也不爲過，但也感謝轟下30分的劉廷寬在關鍵一戰承擔起責任，「我要謝謝球員，他們放下他們的傲氣，願意相信我，放下自己。」

31歲的葉韋喬感謝球員與松山高中整個學校的支持後，提到自己則忍不住哽咽，「這一路走來有很多風風雨雨，但我都認真過好每一天，認真訓練小朋友，謝謝大家信任我，我就是把最擅長的事情做好，用最好的成績回饋給大家。」

葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）

葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）

葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）

葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）葉韋喬激動落淚。（記者盧養宣攝）

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