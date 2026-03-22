東超季後賽》攻守高效率成亮點！李家慷不用遺憾來形容「二連亞」

李家慷。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽冠軍賽以81：90不敵宇都宮皇者，陣中「大鎖」李家慷今天進攻大有斬獲，拿下本土次高10分，且防守也有所建樹。對於球隊連兩季在東超以亞軍作收，李家慷認為，自己不會用遺憾來形容，他會把這次失利視為養分，「這些都是讓我們繼續成長的養分，繼續去嘗試，那最後結果也會是好的，只是還沒有到來而已。」

李家慷在前兩場季後賽重心大多放在防守，和首爾SK騎士一戰，僅出手兩次，但靠著罰球拿下5分，外加1籃板、5助攻，而對東京電擊出手5次，但沒有分數進帳，另外摘下2籃板、3助攻。今天和宇都宮一戰，他把握機會，全場7投4中進帳10分、3籃板、1助攻、1抄截，正負值為全隊最高的8，成為一大亮點。

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對於這一戰進攻表現提升，李家慷表示，前幾場自己並沒有太多球權，但今天一上場球隊已經落後很多，「先用防守給他們強度，帶動氣勢之後來打轉換，其實上去之後的效益是滿好的。」他認為，後面3節球隊狀況漸入佳境，若第一節沒有這麼多空檔讓對方投太多三分球被拉開，其實不是沒有機會，「滿多細節可以再調整，希望下一次我們會變得更不一樣。」

球隊連兩年在東超抱回亞軍，李家慷認為，他不會用遺憾來形容，「我覺得每個東西都是讓我們成長的養分，成功的道路上其實並不容易，我們會繼續成長、繼續嘗試，相信最後結果會是好的，但只是還沒有到來而已。」

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