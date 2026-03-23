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MLB》440SV「金寶」將不在大聯盟開季！是否留大都會成問號

2026/03/23 10:16

金布瑞。（資料照，路透）金布瑞。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會透露，生涯440次救援成功的明星終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）將不會在大聯盟開季，而他在熱身賽結束後是否會繼續留在球隊，仍舊是未知數。

大都會在休賽季以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約簽下金布瑞，他在春訓熱身賽出賽6場，6局投球送出5次三振與5次保送，失掉3分並拿下1次中繼成功，速球球速大約維持在93英里（約149.7公里）上下。

熱身賽進入尾聲，金布瑞被告知將不會在大聯盟開季後，他可以選擇他回到小聯盟3A，不過根據知情人士透露，球團正考慮將他釋出以讓他去尋找其他機會。

大都會目前的牛棚陣容有威廉斯（Devin Williams）、威佛（Luke Weaver）、雷利（Brooks Raley）、賈西亞（Luis García）、邁爾斯（Tobias Myers）與布拉佐班（Huascar Brazobán）坐鎮，另外具有先發能力的馬奈亞（Sean Manaea）會先以後援身分開季，並預計在4月中回歸輪值。

牛棚中的最後一席將由左投手哈德森（Bryan Hudson）與拉夫拉迪（Richard Lovelady）互相競爭，然而前者在熱身賽3.1局狂掉6分狀況不佳，而上周被球隊從國民的讓渡名單中拿走的後者才剛加入球隊，不過球團也坦言，在開幕戰到來前仍在關注讓渡名單，持續挑選適合補強的人選。

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