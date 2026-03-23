NBA》小將華森復出就贏球 完全體金塊睽違4個月終於再現

華森（右）今天復出，金塊睽違4個月終於以「完全體」出賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季一度打出明星架式的金塊小將華森（Peyton Watson），在缺席了約6週後終於復出，而他一復出就幫助球隊擊敗拓荒者，賽後受訪他信心表示，當球隊健康時，聯盟有沒球隊是金塊的對手。

金塊這賽季飽受傷病所苦，先發5人只有穆雷（Jamal Murray）比較健康，其餘包含很少受傷的約基奇（Nikola Jokic），都曾因為膝蓋過度延伸缺席過一陣子，防守中樞戈登（Aaron Gordon）也是打打停停，而華森季中球隊傷兵潮時，一度打出明星架式，不過接著也因為大腿拉傷開始缺賽。

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如今步入例行賽尾聲，金塊先發5虎陸續歸隊，華森也終於在今天比賽復出，根據金塊現場主播說法，這是球隊去年11月中旬以來、睽違超過4個月首度以「完全體」出賽。

《運動畫刊》報導指出，金塊本季只有季初11場是全員健康的狀況，而這11場比賽9勝2敗，進攻效率排名聯盟第2、防守效率排名聯盟第3。

華森復出首戰上場20分鐘，繳出14分6籃板3助攻，對於剩下的10場例行賽，華森說球隊就是把對的事情做好，「我們知道我們有很棒的陣容，我們已經很久沒有全員將康出賽了，我想當我們健康時，聯盟中沒有人可以擊敗我們。」

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