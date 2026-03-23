NBA》湯斯、布朗森聯手領軍 尼克輕取巫師豪奪6連勝

湯斯（左）、布朗森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場迎戰巫師，靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）與布朗森（Jalen Brunson）帶領球隊，以145：113收下6連勝。

比賽一開始布朗森在首節灌進12分，幫助尼克搶下領先，而次節輪到湯斯帶領球隊，個人打出6投4中外帶3罰拿下11分的表現，此外布里吉斯（Mikal Bridges）也得到次高的7分，雙雙幫助尼克取得雙位數的領先優勢。

請繼續往下閱讀...

易籃後，上半場有所表現的湯斯與布朗森維持火力，使團隊在第3節命中率來到58.3%拉開分差，進入末節後，沉悶已久的巫師雖然靠著哈迪（Jaden Hardy）得到11分總算有所斬獲，不過給予板凳出賽時間的尼克又打出一波高峰，其中科萊克（Tyler Kolek）單節4投全進，其中3顆是三分球，迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）與索漢（Jeremy Sochan）也一同砍分，一度讓尼克領先多達33分，最後順利收下勝利。

湯斯今天狂砍全場最高26分外帶16籃板，布朗森緊隨其後得到23分，今天3次三分嘗試通通命中的哈特（Josh Hart）也有16分進帳，布里吉斯挹注14分6助攻，板凳出發的羅賓森（Mitchell Robinson）則打出10分10籃板的「雙十」表現。

巫師部分，今天團隊7人得分上雙，其中替補上陣的哈迪攻下25分為全隊最高，吉爾（Anthony Gill）則有18分入袋。

尼克拿下勝利後，目前戰績47勝25敗排名東部第3，與今天輸球的塞爾提克只剩下0.5場勝差，此外巫師則早已無緣季後賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法